"Отказали из-за возраста": Джигурда ещё в прошлом году пытался отправиться на фронт, но не вышло

Никита Джигурда назвал устаревшей информацию о его намерении лично принять участие в спецоперации на Украине. По словам шоумена, он собирался подписать контракт с Минобороны ещё в 2023 году, однако ему отказали из-за возраста. На данный момент артисту 63 года.

"Я ещё в прошлом году предлагал свои услуги в виде снайпера по уничтожению дронов. Но мне отказали из-за возраста. Почему эта информация появилась именно сейчас, я не знаю!" — сказал собеседник 360.ru.

К слову, Джигурда ещё в 2022 году предлагал использовать против вражеских БПЛА дробовики со специальными патронами. Именно это сейчас и делают в зоне боевых действий. Шоумен признался, что рад этому.

Несмотря на отказ в контракте, Джигурда продолжает помогать фронту. Так, за два года он успел побывать в Донбассе пять раз, среди переданной им помощи — автомобили УАЗ, медикаменты и дроны. Кроме того, артист выступает перед бойцами.

"К чему призываю и других представителей шоубиза!" — отметил артист.