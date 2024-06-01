"Как в США и Европе": Украинцам посоветовали самим копить на пенсию и работать до глубокой старости

Гражданам Украины посоветовали самим копить на пенсию и работать до глубокой старости. Как заявила замминистра социальной политики страны Дарья Марчак, выплаты от государства будут "минимальной гарантией", она связала это с тяжёлой демографической ситуацией. По её словам, сейчас один налогоплательщик обеспечивает одного пенсионера, однако в будущем "ситуация будет ухудшаться".

"Поэтому первое — [нужно] осуществлять накопления для самого себя, даже когда ещё нет накопительной обязательной системы, нужно накапливать на свой собственный счёт. Второе — обязательное — мы должны понимать, что должны быть страной "активного долголетия". То есть мы должны быть заинтересованы и должны быть способны работать так долго, как можем", — сказала Марчак, выступая на одном из украинских телеканалов.

Она также привела в пример европейские страны и США. Однако при этом Марчак почему-то не стала сравнивать уровень зарплат на Украине и в странах Запада.