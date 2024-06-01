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Регион
1 июня, 14:17

"Как в США и Европе": Украинцам посоветовали самим копить на пенсию и работать до глубокой старости

Замминистра Марчак посоветовала украинцам самостоятельно копить на пенсию

Гражданам Украины посоветовали самим копить на пенсию и работать до глубокой старости. Как заявила замминистра социальной политики страны Дарья Марчак, выплаты от государства будут "минимальной гарантией", она связала это с тяжёлой демографической ситуацией. По её словам, сейчас один налогоплательщик обеспечивает одного пенсионера, однако в будущем "ситуация будет ухудшаться".

"Поэтому первое — [нужно] осуществлять накопления для самого себя, даже когда ещё нет накопительной обязательной системы, нужно накапливать на свой собственный счёт. Второе — обязательное — мы должны понимать, что должны быть страной "активного долголетия". То есть мы должны быть заинтересованы и должны быть способны работать так долго, как можем", — сказала Марчак, выступая на одном из украинских телеканалов.

Она также привела в пример европейские страны и США. Однако при этом Марчак почему-то не стала сравнивать уровень зарплат на Украине и в странах Запада.

Ранее сообщалось, что средняя продолжительность жизни жителей Украины сократилась на 10 лет. У мужчин — с 66,4 до 57,3 года, а у женщин с 76,2 до 70,9 года. Вместе с тем коэффициент рождаемости тоже показал неблагоприятный результат: с 2020 года снизился до показателя 1 с 1,2.

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Shutterstock / FOTODOM / Pavlo Lys

Наталья Исакова
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