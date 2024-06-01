В Кропивницком прогремел второй взрыв за день

В украинском городе Кропивницкий (бывшее название Кировоград) прогремел второй взрыв за день. Это произошло днём в субботу, 1 июня, сообщает издание "Общественное. Новости".

Другие подробности пока не приводятся. В настоящее время в ряде регионов Незалежной, включая Кировоградскую область, действует воздушная тревога.