"Мы были нужны, пока могли работать": В Уфе женщину-дворника уволили после 18 лет стажа и выгоняют её на улицу

В Уфе (Республика Башкортостан) женщину, которая работала дворником, выселяют из собственного дома после 18 лет трудового стажа. Местные власти обещали передать ей служебную квартиру, однако вместо этого её уволили и требуют освободить жилплощадь, сообщает SHOT.

Жительница Уфы рассказала, как её выселяют из дома. Видео © SHOT

По информации телеграм-канала, Алсу Гайнуллина почти 20 лет отработала в местном ЖЭУ. Женщина не имела своей квартиры, ей предложили на время муниципальную квартиру по договору найма. К слову, в помещении не было ни окон, ни дверей, поэтому жительнице Уфы пришлось самой создавать уют и даже проводить электричество.

Гайнуллина рассказала, что начальство обещало её и трёх её коллег поставить в очередь на получение законного жилья, но этого так и не произошло. А когда сотрудники ЖЭУ стали требовать обещанное, их уволили. Теперь коммунальщики и вовсе выселяют бывших коллег из дома. С помощью суда им удалось добиться того, чтобы женщины освободили свои квартиры.

Гайнуллина сильно переживает из-за случившегося. Жительнице Уфы обидно, ведь она и её коллеги всегда добросовестно работали, а теперь оказались никому не нужны.

"Мы пока могли работать, были нужны нашему городу. Почему с нами так обходятся, с простыми людьми? Мне просто очень обидно", — пояснила женщина.