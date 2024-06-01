"Мы были нужны, пока могли работать": В Уфе женщину-дворника уволили после 18 лет стажа и выгоняют её на улицу
SHOT: В Уфе работники ЖЭУ пытаются забрать жильё у работавшей дворником женщины
Жительница Уфы Алсу Гайнуллина. Обложка © SHOT
В Уфе (Республика Башкортостан) женщину, которая работала дворником, выселяют из собственного дома после 18 лет трудового стажа. Местные власти обещали передать ей служебную квартиру, однако вместо этого её уволили и требуют освободить жилплощадь, сообщает SHOT.
Жительница Уфы рассказала, как её выселяют из дома. Видео © SHOT
По информации телеграм-канала, Алсу Гайнуллина почти 20 лет отработала в местном ЖЭУ. Женщина не имела своей квартиры, ей предложили на время муниципальную квартиру по договору найма. К слову, в помещении не было ни окон, ни дверей, поэтому жительнице Уфы пришлось самой создавать уют и даже проводить электричество.
Гайнуллина рассказала, что начальство обещало её и трёх её коллег поставить в очередь на получение законного жилья, но этого так и не произошло. А когда сотрудники ЖЭУ стали требовать обещанное, их уволили. Теперь коммунальщики и вовсе выселяют бывших коллег из дома. С помощью суда им удалось добиться того, чтобы женщины освободили свои квартиры.
Гайнуллина сильно переживает из-за случившегося. Жительнице Уфы обидно, ведь она и её коллеги всегда добросовестно работали, а теперь оказались никому не нужны.
"Мы пока могли работать, были нужны нашему городу. Почему с нами так обходятся, с простыми людьми? Мне просто очень обидно", — пояснила женщина.
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