"Ускорит выздоровление": Юных пациентов больницы в Подмосковье поздравили с Днём защиты детей с автовышки

В Международный день защиты детей, 1 июня, юным пациентам Подольской областной клинической больницы вручили подарки прямо через окно. Воздушные шарики, развивающие игры и книги волонтёры доставили с автовышки. Видео с места опубликовал SHOT.

Юных пациентов больницы в Подольске поздравили с Днём защиты детей с автовышки. Видео © Telegram / SHOT

Волонтёры поднялись к окнам палат на автовышке, где их с нетерпением ждали ребята из отделений кардиологии и пульмонологии. Гости поприветствовали юных зрителей, вручив им различные подарки, которые смогут отвлечь от больничных серых будней.

"Уверен, дети получили много положительных эмоций. А это точно ускорит их выздоровление. Желаю, чтобы каждый из них как можно скорее вернулся домой!" — отметил глава города, секретарь подольского отделения партии "Единая Россия" Григорий Артамонов.