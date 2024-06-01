"Ускорит выздоровление": Юных пациентов больницы в Подмосковье поздравили с Днём защиты детей с автовышки
Юных пациентов больницы в Подмосковье поздравили с Днём защиты детей с автовышки
В Международный день защиты детей, 1 июня, юным пациентам Подольской областной клинической больницы вручили подарки прямо через окно. Воздушные шарики, развивающие игры и книги волонтёры доставили с автовышки. Видео с места опубликовал SHOT.
Юных пациентов больницы в Подольске поздравили с Днём защиты детей с автовышки. Видео © Telegram / SHOT
Волонтёры поднялись к окнам палат на автовышке, где их с нетерпением ждали ребята из отделений кардиологии и пульмонологии. Гости поприветствовали юных зрителей, вручив им различные подарки, которые смогут отвлечь от больничных серых будней.
"Уверен, дети получили много положительных эмоций. А это точно ускорит их выздоровление. Желаю, чтобы каждый из них как можно скорее вернулся домой!" — отметил глава города, секретарь подольского отделения партии "Единая Россия" Григорий Артамонов.
А ранее Life.ru рассказывал, что "Движение первых" 1 июня запустило акцию, посвящённую Международному дню защиты детей. В её рамках россияне познакомятся с достижениями и условиями, которые создаются в стране для счастливого детства и материнства. Также "Первые" открыли детский фестиваль на выставке "Россия" на ВДНХ в Москве.
Telegram / "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Подольск