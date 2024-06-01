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1 июня, 19:32

"Ускорит выздоровление": Юных пациентов больницы в Подмосковье поздравили с Днём защиты детей с автовышки

Юных пациентов больницы в Подмосковье поздравили с Днём защиты детей с автовышки

В Международный день защиты детей, 1 июня, юным пациентам Подольской областной клинической больницы вручили подарки прямо через окно. Воздушные шарики, развивающие игры и книги волонтёры доставили с автовышки. Видео с места опубликовал SHOT.

Юных пациентов больницы в Подольске поздравили с Днём защиты детей с автовышки. Видео © Telegram / SHOT

Волонтёры поднялись к окнам палат на автовышке, где их с нетерпением ждали ребята из отделений кардиологии и пульмонологии. Гости поприветствовали юных зрителей, вручив им различные подарки, которые смогут отвлечь от больничных серых будней.

"Уверен, дети получили много положительных эмоций. А это точно ускорит их выздоровление. Желаю, чтобы каждый из них как можно скорее вернулся домой!" — отметил глава города, секретарь подольского отделения партии "Единая Россия" Григорий Артамонов.

  • Юных пациентов больницы в Подмосковье поздравили с Днём защиты с автовышки. Фото © Telegram / "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Подольск
    Юных пациентов больницы в Подмосковье поздравили с Днём защиты с автовышки. Фото © Telegram / "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Подольск
  • Юных пациентов больницы в Подмосковье поздравили с Днём защиты с автовышки. Фото © Telegram / "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Подольск
    Юных пациентов больницы в Подмосковье поздравили с Днём защиты с автовышки. Фото © Telegram / "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Подольск
  • Юных пациентов больницы в Подмосковье поздравили с Днём защиты с автовышки. Фото © Telegram / "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Подольск
    Юных пациентов больницы в Подмосковье поздравили с Днём защиты с автовышки. Фото © Telegram / "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Подольск
  • Юных пациентов больницы в Подмосковье поздравили с Днём защиты с автовышки. Фото © Telegram / "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Подольск
    Юных пациентов больницы в Подмосковье поздравили с Днём защиты с автовышки. Фото © Telegram / "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Подольск

Юных пациентов больницы в Подмосковье поздравили с Днём защиты с автовышки. Фото © Telegram / "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Подольск

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А ранее Life.ru рассказывал, что "Движение первых" 1 июня запустило акцию, посвящённую Международному дню защиты детей. В её рамках россияне познакомятся с достижениями и условиями, которые создаются в стране для счастливого детства и материнства. Также "Первые" открыли детский фестиваль на выставке "Россия" на ВДНХ в Москве.

Путин поручил к 1 июля создать международную ассоциацию детских организаций
Путин поручил к 1 июля создать международную ассоциацию детских организаций
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Telegram / "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Подольск

Наталья Исакова
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