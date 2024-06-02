Угроза атаки беспилотников объявлена в Воронежской области
Губернатор Гусев: Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области
Опасность атаки беспилотников объявлена на территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
"Внимание! Уважаемые воронежцы, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове", — написал глава региона в телеграм-канале.
Ранее российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией Белгородской области два украинских беспилотника и противокорабельную ракету "Нептун". О разрушениях и пострадавших не сообщалось.
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