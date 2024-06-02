Медик рассказала, почему одни болезни больше "любят" женщин, а другие — мужчин

Недавно учёные проанализировали половые различия человеческих болезней и пришли к выводу, что одни недуги чаще поражают мужчин, а другие — женщин. Корреспонденты kp.ru пообщались по этому поводу с заведующей лабораторией развития эндокринной системы НИИ морфологии человека им. академика А.П. Авцына РНЦХ им. академика Б.В. Петровского, доктором медицинских наук Натальей Ягловой.

Медик сообщила, что у мужчин и женщин довольно сильно различается иммунитет. По её словам, женская иммунная система крепче, однако у неё в отличие от мужской также и больше рисков чрезмерной реакции, после чего организм начинает атаковать сам себя. Медик сообщила, что также есть гипотеза о вреде переизбытка тестостерона для иммунитета.

Яглова рассказала, что представительницы слабой половины человечества благодаря эстрогенам реже болеют ишемической болезнью сердца, а следовательно, у них реже возникает тяжёлая форма данного недуга — инфаркт миокарда. Несмотря на это, если у женщин доходит до острого сердечного приступа, то выживаемость гораздо ниже, чем у мужчин.

"Почему? До сих пор никто не может понять", — разводит руками доктор медицинских наук.

Помимо того, собеседница издания отметила, что самые распространённые онкологические заболевания у людей — рак лёгкого и рак желудка. Оба этих недуга чаще встречаются у мужчин. Но тут, как считает врач, больше связано не с полом, а с образом жизни (курение, алкоголизм, уклонение от походов к врачу).

Яглова сообщила, что половые гормоны серьёзно влияют на психику. Так, женщины более эмоциональны, однако суицидальные расстройства чаще всего наблюдаются у представителей сильной половины человечества. Ещё она заявила, что мужчины биологически менее стрессоустойчивы. В заключение врач напомнила и о том, что в России представители сильного пола живут на 10 лет меньше женщин.

"У мужчин от природы другая модель поведения. Они более склонны к риску, агрессии. Отсюда выше травматизм и т.п. Жертвы несчастных случаев чаще мужчины. Для женщин же биологически более характерно стремление к сохранению жизни. В животном мире самцы тоже всегда живут меньше самок", — заявила Яглова.