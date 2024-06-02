Россия может эффективно ответить Западу на эскалацию украинского конфликта неядерным путём. Колумнист журнала Foreign Policy, старший научный сотрудник Центра Стимсона Эмма Эшфорд по этому поводу заявила, что у Москвы хватит арсенала для подобного.

В своей статье аналитик подчеркнула, что западным странам в случае одобрения киевскому режиму ударов по России произведённым в них оружием лучше не надеяться на безнаказанность. Специалист уверена, что Москве для ответа на эти действия вовсе не обязательно вступать в полномасштабную войну с Североатлантическим альянсом.

"У России хватает вариантов для асимметричного ответа <...> без применения ядерного оружия. Этим ли путём хочет пойти Запад?" — задалась вопросом эксперт.

Несмотря на это, как отметила Эшфорд, Запад всё равно питает иллюзии на уравнение украинских и российских сил, принимая направленные на эскалацию конфликта решения, например такие, как отправка на Украину своих военных. Такое положение дел, по словам колумниста, лишь демонстрирует глупость западных политиков.

"Вашингтон слепо идёт на эскалацию, потому что не хочет спуститься на землю в своих военных целях", — заключила Эшфорд.