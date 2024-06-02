"Красные флаги": Россиянам рассказали, в каких случаях лучше отказаться от кредита

Бывают ситуации, когда люди прибегают к кредиту в каких-либо неизбежных или экстренных случаях, но обычно заёмные средства берут на новый телефон, машину или досрочный ремонт в квартире. В связи с этим специалист по инвестициям Михаил Китов в интервью "Газете.ru" рассказал, на какие цели, за которые потом ещё долго придётся расплачиваться, не стоит брать заём в банке.

В первую очередь эксперт посоветовал воспользоваться отложенными средствами, если захотелось купить дорогую машину, мебель или драгоценности. Если накопленных средств нет, то стоит поучиться их откладывать.

"Подобные покупки могут стать инструментом сохранения капитала. Например, покупка картин, редких автомобилей или премиальной недвижимости. Но использовать в них заёмные средства крайне неразумно", — заявил Китов.

В случае с отпуском или путешествием лучше выбрать более доступный вариант или заняться планированием бюджета. Свадьбу основатель инвестиционной площадки "Правильные инвестиции" тоже порекомендовал провести в рамках своих финансовых возможностей.

Аналогичный совет был дан по поводу ремонта в квартире или загородного строительства. В последнем случае стоит заранее подготовить финансовые подушку, потому что такие мероприятия обычно выходят за рамки запланированного бюджета и требуют расходов сверху. В то же время специалист предостерёг россиян от кредита ради инвестиции в рискованный проект.

"Вот тут, конечно, поднимаются без исключения все "красные флаги". Инвестиции сами по себе сопряжены с рисками, и делать их на заёмные средства — это прям табу. Здесь мало того, что можно потерять свои личные сбережения, так еще и получить в нагрузку кредитные обязательства — непозволительная халатность", — отметил финэксперт.

Помимо этого, не стоит использовать кредит на погашение старых долгов, так как в таком случае есть шанс попасть в замкнутый круг кредитных задолженностей. Также Китов не советует брать заём для покупки акций компаний с высоким потенциалом роста или криптовалюты.