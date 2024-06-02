В Красном море произошёл взрыв недалеко от йеменского города Ходейда

На расстоянии около 89 километров от йеменского города Ходейды прогремел взрыв в Красном море. Об этом в социальной сети Х пишет Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).

"UKMTO получило сообщение об инциденте в 48 морских милях (около 89 километров. — Прим.Life.ru) к юго-западу от Ходейды, Йемен. Капитан стал свидетелем взрыва на значительном расстоянии от судна", — говорится в публикации, которая была помечена как "нападение".

Помимо того, в посте сообщается, что судно и его экипаж не пострадали, они продолжают следование в порт назначения. Также известно, что власти расследуют данный инцидент, а остальным кораблям рекомендовано соблюдать осторожность и сообщать о подозрительной активности.