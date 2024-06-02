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Регион
2 июня, 01:58

В Красном море произошёл взрыв недалеко от йеменского города Ходейда

UKMTO: В Красном море, у берегов йеменского города Ходейда, произошёл взрыв

На расстоянии около 89 километров от йеменского города Ходейды прогремел взрыв в Красном море. Об этом в социальной сети Х пишет Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).

"UKMTO получило сообщение об инциденте в 48 морских милях (около 89 километров. — Прим.Life.ru) к юго-западу от Ходейды, Йемен. Капитан стал свидетелем взрыва на значительном расстоянии от судна", — говорится в публикации, которая была помечена как "нападение".

Помимо того, в посте сообщается, что судно и его экипаж не пострадали, они продолжают следование в порт назначения. Также известно, что власти расследуют данный инцидент, а остальным кораблям рекомендовано соблюдать осторожность и сообщать о подозрительной активности.

"Точное попадание": Хуситы атаковали атомный авианосец США в Красном море
"Точное попадание": Хуситы атаковали атомный авианосец США в Красном море

Ранее Life.ru писал, что йеменское шиитское движение "Ансар Аллах" вновь атаковало американские военные корабли в Красном море. Представитель вооружённых сил хуситов Яхья Сариа уточнил, что были нанесены удары по авианосцу USS Dwight D. Eisenhower и эсминцу Военно-морских сил США.

Обложка ©

Unsplash / Francois Falanga

Алексей Соловьёв
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