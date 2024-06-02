Каспарова* могут посадить за нарушение деятельности иноагента

На шахматиста Гарри Каспарова* могут возбудить уголовное дело. Как передаёт ТАСС со ссылкой на свои источники в правоохранительных структурах, его могут привлечь за нарушение деятельности иноагента, которым он и является.

"Уголовное дело грозит Каспарову* по ст. 330.1 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах". В настоящее время все основания для этого есть", — заявил собеседник информагентства, напомнив, что максимальная санкция по этому делу предусматривает лишение свободы на два года или крупный штраф.

Ранее Life.ru писал, что в конце апреля текущего года суд в Сыктывкаре принял решение о заочном аресте четырёх человек, в том числе шахматиста Гарри Каспарова*. Сообщалось, что его обвиняют в создании террористического общества.