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Регион
2 июня, 04:10

Каспарова* могут посадить за нарушение деятельности иноагента

ТАСС: Каспарову* грозит уголовное дело за нарушение деятельности иноагента

Шахматист Гарри Каспаров*. Обложка © ТАСС / ЕРА / PETER KLAUNZER

Шахматист Гарри Каспаров*. Обложка © ТАСС / ЕРА / PETER KLAUNZER

На шахматиста Гарри Каспарова* могут возбудить уголовное дело. Как передаёт ТАСС со ссылкой на свои источники в правоохранительных структурах, его могут привлечь за нарушение деятельности иноагента, которым он и является.

"Уголовное дело грозит Каспарову* по ст. 330.1 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах". В настоящее время все основания для этого есть", — заявил собеседник информагентства, напомнив, что максимальная санкция по этому делу предусматривает лишение свободы на два года или крупный штраф.

Шахматист Гарри Каспаров* теперь в списке террористов и экстремистов
Шахматист Гарри Каспаров* теперь в списке террористов и экстремистов

Ранее Life.ru писал, что в конце апреля текущего года суд в Сыктывкаре принял решение о заочном аресте четырёх человек, в том числе шахматиста Гарри Каспарова*. Сообщалось, что его обвиняют в создании террористического общества.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов, а также включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Алексей Соловьёв
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