Сбитое на дороге краснокнижное животное чревато миллионным штрафом, предупредил юрист

Сбитое на дороге животное считается ущербом государству и грозит штрафом, рассказал автоюрист Лев Воропаев. По его словам, размер наказания зависит от вида животного и обстоятельств аварии — и речь может идти об очень приличной сумме.

"Сумма колеблется от ста рублей до 180 тысяч, а в случае если погибший зверь занесён в Красную книгу, сумма приумножается в 5–7 раз (до 1,26 миллиона рублей. — Прим. Life.ru)”, — пояснил собеседник РИА "Новости".

Согласно отчёту научного центра дорожного движения МВД, в 2023 году наезд на обитателя природы оказался в списке аварий с самыми тяжёлыми последствиями. Так, за год смертность от столкновений со зверями выросла на 13,6% — в 734 ДТП погибли 92 человека.