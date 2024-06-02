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Регион
2 июня, 06:12

Сбитое на дороге краснокнижное животное чревато миллионным штрафом, предупредил юрист

Автоюрист Воропаев предупредил, что сбитое животное грозит крупным штрафом

Сбитое на дороге животное считается ущербом государству и грозит штрафом, рассказал автоюрист Лев Воропаев. По его словам, размер наказания зависит от вида животного и обстоятельств аварии — и речь может идти об очень приличной сумме.

"Сумма колеблется от ста рублей до 180 тысяч, а в случае если погибший зверь занесён в Красную книгу, сумма приумножается в 5–7 раз (до 1,26 миллиона рублей. — Прим. Life.ru)”, — пояснил собеседник РИА "Новости".

Согласно отчёту научного центра дорожного движения МВД, в 2023 году наезд на обитателя природы оказался в списке аварий с самыми тяжёлыми последствиями. Так, за год смертность от столкновений со зверями выросла на 13,6% — в 734 ДТП погибли 92 человека.

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Ранее россиянам рассказали, как получить выплату в случае наезда со стороны самокатчика. По словам юриста, главное — сразу после столкновения заснять место инцидента, проговорив дату и время. А если виновник на месте, необходимо узнать его данные. Уже после этого следует обратиться в компетентные органы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / BGSmith

Матвей Константинов
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