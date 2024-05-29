Стоп, снято: Юрист рассказал, как камера смартфона поможет добиться выплаты от бешеного самокатчика

Грамотные действия пострадавшего при столкновении с самокатчиком увеличат шансы на получение выплаты. Алгоритм действий раскрыл юрист Любим Лущик. По его словам, если самочувствие позволяет, нужно первым делом заснять на телефон всю окружающую обстановку, чтобы было чётко видно место инцидента, а за кадром лучше проговорить дату и время.

Если виновник остался на месте, то юрист советует выяснить его имя, фамилию и место проживания. Если скрылся, то придётся привлечь свидетелей и обменяться с ними телефонами, рекомендует собеседник телеканала "Звезда".