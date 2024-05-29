Стоп, снято: Юрист рассказал, как камера смартфона поможет добиться выплаты от бешеного самокатчика
Юрист Лущик: Пострадавшему от наезда самокатчика нужно включить камеру и найти свидетелей
Грамотные действия пострадавшего при столкновении с самокатчиком увеличат шансы на получение выплаты. Алгоритм действий раскрыл юрист Любим Лущик. По его словам, если самочувствие позволяет, нужно первым делом заснять на телефон всю окружающую обстановку, чтобы было чётко видно место инцидента, а за кадром лучше проговорить дату и время.
Если виновник остался на месте, то юрист советует выяснить его имя, фамилию и место проживания. Если скрылся, то придётся привлечь свидетелей и обменяться с ними телефонами, рекомендует собеседник телеканала "Звезда".
"Если виновник скрылся, то необходимо обратиться в полицию. Они снимут показания с камер видеонаблюдения и получат всю необходимую информацию для поисков. Не лишним будет обратиться к коммерческим организациям, на фасадах зданий которых есть камеры. Не нужно затягивать с этим. Есть определённый срок хранения информации", — добавил Любим Лущик.
Ранее в ГИБДД Санкт-Петербурга призвали запретить по всей России движение электросамокатов по тротуару для обеспечения безопасности пешеходов. Кроме того, в МВД поддержали предложение ограничить скорость самокатов в пешеходных зонах. А общественники и юристы вовсе выступают за то, чтобы запретить самокаты для несовершеннолетних, причём по всей стране.
АГН "Москва" / Софья Сандурская