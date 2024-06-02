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Регион
2 июня, 06:37

Много компаний из Италии уже адаптировались в России, заявил глава GIM Unimpresa

Глава GIM Unimpresa Торрембини: Компании из Италии уже адаптировались в России

Компании из Италии уже адаптировались в России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / esfera

Компании из Италии уже адаптировались в России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / esfera

Многие компании из Италии, которые по-прежнему работают в России, уже сильно "обрусели" и не планируют покидать РФ. С таким заявлением выступил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини в преддверии ПМЭФ-2024.

"Представьте, что на 150 итальянских предприятиях только нашей ассоциации GIM Unimpresa, работающих по-прежнему в России, в настоящее время трудятся около 80 тысяч россиян", — сказал он в беседе РИА "Новости".

Многие европейские организации расположены по всей стране и занимаются производством продуктов питания, кондитерских изделий, стройматериалов, разных комплектующих для промышленности, кондиционеров, шин, керамической плитки.

"Все эти компании я называю "обрусевшими". Не только из-за того, что многие из их руководителей-итальянцев давно обзавелись в России семьями, но и потому, что эти наши компании настолько адаптировались в вашей стране, что уже никогда отсюда не уйдут", — подчеркнул собеседник агентства.

Уходить этим компаниям нет причин, так как они комфортно работают и получают хорошую прибыль, подчеркнул Торрембини.

Названо число стран, которые приедут на ПМЭФ
Названо число стран, которые приедут на ПМЭФ

Напомним, что Петербургский международный экономический форум пройдет 5–8 июня. Известно, что в этом году итальянские бизнесмены приедут в составе 15 человек, чтобы налаживать отношения с российскими коллегами.

Николай Рюмин
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