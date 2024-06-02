В Стамбуле катер с 10 пассажирами столкнулся с причалом и затонул

У берегов Стамбула катер столкнулся с причалом и затонул, спасателям удалось эвакуировать десять пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального управления береговой охраны Турции. Пострадавших нет.

"Катер столкнулся с причалом Хайдарпаша и начал стремительно тонуть, находившиеся на борту запросили помощь. Наши спасатели на лодках эвакуировали десять пассажиров", — говорится в сообщении.