В Стамбуле катер с 10 пассажирами столкнулся с причалом и затонул
У берегов Стамбула катер столкнулся с причалом и затонул, спасателям удалось эвакуировать десять пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального управления береговой охраны Турции. Пострадавших нет.
"Катер столкнулся с причалом Хайдарпаша и начал стремительно тонуть, находившиеся на борту запросили помощь. Наши спасатели на лодках эвакуировали десять пассажиров", — говорится в сообщении.
Ранее в Чёрном море затонуло судно, следовавшее под флагом Танзании. На борту находилось 11 членов экипажа, восемь из них оперативно спасли, остальных начали искать. Причины инцидента не указываются.
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