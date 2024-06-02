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Регион
2 июня, 06:43

В Стамбуле катер с 10 пассажирами столкнулся с причалом и затонул

У берегов Стамбула катер столкнулся с причалом и затонул, спасателям удалось эвакуировать десять пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального управления береговой охраны Турции. Пострадавших нет.

"Катер столкнулся с причалом Хайдарпаша и начал стремительно тонуть, находившиеся на борту запросили помощь. Наши спасатели на лодках эвакуировали десять пассажиров", — говорится в сообщении.

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Ранее в Чёрном море затонуло судно, следовавшее под флагом Танзании. На борту находилось 11 членов экипажа, восемь из них оперативно спасли, остальных начали искать. Причины инцидента не указываются.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Victor Jiang

Матвей Константинов
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