Стоматолог раскрыла, какие продукты негативно влияют на прикус

После шести месяцев следует отменить ночное кормление как грудью, так и из бутылочки с соской, так как ночью в организме не должно быть пищи. Исключить по ночам стоит и соску, так как она формирует неправильный прикус у ребёнка. Об этом рассказала врач-стоматолог общей практики Галина Алексеева.

"Своевременное лечение молочных зубов также будет способствовать формированию правильного прикуса у ребёнка. Дети часто отторгают стоматологические процедуры, связанные с лечением кариеса, и родители могут выбирать радикальные методы — просто удалять молочные зубы, которые ребёнок не даёт лечить", — уточнила врач в беседе с "Газетой.ru".

При этом она предупредила, что "рот не любит пустоты": если удалить молочный зуб раньше времени, до того, как на его место поднялся постоянный, то соседние молочные зубы начинают сходиться и перекрывают место, где должен расти постоянный зуб. Когда коренной зуб подрастает, а его место занято, он начинает расти там, где придётся. Это приводит к нежелательной скученности зубов и неправильному прикусу, которые в итоге придётся исправлять брекетами. Помимо этого, для верного прикуса Алексеева рекомендует тщательно пережёвывать пищу, так как это укрепляет мышцы челюсти. Не стоит злоупотреблять леденцами, так как они обволакивают зубы и те перестают дышать. Однако при должной гигиене десерты и шоколадные конфеты не повлекут столько негативных последствий. Изобилие мягкой пищи в рационе грозит атрофией жевательных мышц, отмечает стоматолог.

Жареные орехи, сухарики и снеки могут ранить ротовую полость и стирать дентин с зубов из-за отсутствия челюстной амортизации, поэтому их стоит размачивать в воде или супе.

"Нутрицевтики для поддержания здорового прикуса — кальций, магний, цинк. Их рекомендуется принимать системно: в течение 1 месяца, и после этого курса 5 месяцев отдыхать", — завершила Алексеева.