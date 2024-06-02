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2 июня, 07:59

Из-под завалов рухнувшего в Стамбуле дома спасли семь человек

Работа спасателей на месте обрушения дома в Стамбуле. Обложка © X / İstanbul İtfaiyesi

Работа спасателей на месте обрушения дома в Стамбуле. Обложка © X / İstanbul İtfaiyesi

Семь человек удалось спасти из-под завалов рухнувшего дома в Стамбуле, сообщил губернатор провинции Давут Гюль. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии.

Работа спасателей на месте обрушения дома в Стамбуле. Видео © X / İstanbul İtfaiyesi

"Ведётся операция по спасению ещё двух человек", — сказал чиновник.

Само здание, по словам Гюля, было построено в 1988 году, на первом этаже располагался магазин. Специалисты не нашли признаков взрыва, и эта версия в качестве причины обрушения дома "исключена". К делу подключилась прокуратура.

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Напомним, утром 2 июня в стамбульском районе Кючюкчекмедже обрушился четырёхэтажный дом. Под завалами находятся люди, на месте работают спасатели.

Матвей Константинов
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