Из-под завалов рухнувшего в Стамбуле дома спасли семь человек
Работа спасателей на месте обрушения дома в Стамбуле. Обложка © X / İstanbul İtfaiyesi
Семь человек удалось спасти из-под завалов рухнувшего дома в Стамбуле, сообщил губернатор провинции Давут Гюль. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии.
Работа спасателей на месте обрушения дома в Стамбуле. Видео © X / İstanbul İtfaiyesi
"Ведётся операция по спасению ещё двух человек", — сказал чиновник.
Само здание, по словам Гюля, было построено в 1988 году, на первом этаже располагался магазин. Специалисты не нашли признаков взрыва, и эта версия в качестве причины обрушения дома "исключена". К делу подключилась прокуратура.
Напомним, утром 2 июня в стамбульском районе Кючюкчекмедже обрушился четырёхэтажный дом. Под завалами находятся люди, на месте работают спасатели.