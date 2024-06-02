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2 июня, 06:47

В Стамбуле обрушился четырёхэтажный дом, под завалами остались люди

В районе Кючюкчекмедже на западе Стамбула обрушился четырёхэтажный дом, пишет AHaber. Под завалами находятся люди, на месте работают спасатели.

Спасатели разбирают завалы на месте обрушения четырёхэтажного дома в Стамбуле. Видео © X / İstanbul İtfaiyesi

"Жилой дом по неустановленной пока причине обрушился в районе Кючюкчекмедже", — говорится в публикации.

Известно о как минимум одном выжившем — спасатели достали из-под завалов мужчину. Его уложили на носилки и передали врачам.

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Ранее, в апреле, в Стамбуле вспыхнул пожар в 16-этажном жилом доме. Очаг находился в ночном клубе, разместившемся в подвале, где проводился ремонт. По некоторым данным, этому предшествовал взрыв. Сообщалось о 29 погибших, большинство из них — строители. После трагедии правоохранители задержали девять человек, в том числе владельцев и менеджера заведения.

Обложка ©

X / İstanbul İtfaiyesi

Матвей Константинов
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