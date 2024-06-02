В Стамбуле обрушился четырёхэтажный дом, под завалами остались люди

В районе Кючюкчекмедже на западе Стамбула обрушился четырёхэтажный дом, пишет AHaber. Под завалами находятся люди, на месте работают спасатели.

Спасатели разбирают завалы на месте обрушения четырёхэтажного дома в Стамбуле. Видео © X / İstanbul İtfaiyesi

"Жилой дом по неустановленной пока причине обрушился в районе Кючюкчекмедже", — говорится в публикации.