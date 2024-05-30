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Регион
30 мая, 05:18

Горящее в Москве здание обрушилось на площади 1,5 тысячи квадратов

В горящем складе на востоке Москвы произошло обрушение на площади 1,5 кв. м.

В охваченном пожаром здании склада на востоке столицы произошло обрушение на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом заявили в экстренных службах.

Вертолёт Ка-32 помогает тушить крупный пожар на складе на востоке Москвы. Видео © МЧС России

"В настоящее время установлено, что произошло обрушение производственно-складского здания на площади 1,5 тыс. кв. м", — цитирует сообщение ТАСС. Пожар локализовали на площади в три тысячи квадратных метров. К тушению огня привлекли уже два вертолёта.

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МЧС предупредило о повышенной угрозе пожаров в Москве из-за жары

Напомним, пожар на востоке столицы начался около 4:20 утра, пламя быстро охватило несколько складских помещений. За несколько часов горения кровля частично провалилась внутрь здания, а стены деформировались от жара. К борьбе с огнём был привлечён вертолёт Ка-32.

Обложка ©

МЧС России

Юрий Лысенко
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