Горящее в Москве здание обрушилось на площади 1,5 тысячи квадратов

В охваченном пожаром здании склада на востоке столицы произошло обрушение на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом заявили в экстренных службах.

"В настоящее время установлено, что произошло обрушение производственно-складского здания на площади 1,5 тыс. кв. м", — цитирует сообщение ТАСС. Пожар локализовали на площади в три тысячи квадратных метров. К тушению огня привлекли уже два вертолёта.