Девять человек задержали после смертельного пожара в многоэтажке в Стамбуле

Девять человек задержаны после смертельного пожара в многоэтажном доме в Стамбуле. Об этом пишет газета Star.

"В общей сложности девять подозреваемых, включая владельцев и ответственного менеджера, были задержаны в связи с пожаром в ночном клубе в Бешикташе", — говорится в публикации.