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3 апреля, 06:11

Девять человек задержали после смертельного пожара в многоэтажке в Стамбуле

Многоэтажный дом в Стамбуле, в котором произошёл пожар. Обложка © ТАСС / EPA / ERDEM SAHIN

Многоэтажный дом в Стамбуле, в котором произошёл пожар. Обложка © ТАСС / EPA / ERDEM SAHIN

Девять человек задержаны после смертельного пожара в многоэтажном доме в Стамбуле. Об этом пишет газета Star.

"В общей сложности девять подозреваемых, включая владельцев и ответственного менеджера, были задержаны в связи с пожаром в ночном клубе в Бешикташе", — говорится в публикации.

Тем временем Генеральное консульство РФ в Стамбуле сообщило, что не получало информации о россиянах, пострадавших при пожаре. Диппредставительство находится в контакте с экстренными службами.

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Напомним, мощный пожар в 16-этажном жилом доме в Стамбуле начался с ночного клуба в подвале, где проводился ремонт. По некоторым данным, этому предшествовал взрыв, однако власти всё отрицают. Известно о 29 погибших, большинство из которых, по данным местных СМИ, — строители, проводившие работы в заведении.

Матвей Константинов
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