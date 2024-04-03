Девять человек задержали после смертельного пожара в многоэтажке в Стамбуле
Многоэтажный дом в Стамбуле, в котором произошёл пожар. Обложка © ТАСС / EPA / ERDEM SAHIN
Девять человек задержаны после смертельного пожара в многоэтажном доме в Стамбуле. Об этом пишет газета Star.
"В общей сложности девять подозреваемых, включая владельцев и ответственного менеджера, были задержаны в связи с пожаром в ночном клубе в Бешикташе", — говорится в публикации.
Тем временем Генеральное консульство РФ в Стамбуле сообщило, что не получало информации о россиянах, пострадавших при пожаре. Диппредставительство находится в контакте с экстренными службами.
Напомним, мощный пожар в 16-этажном жилом доме в Стамбуле начался с ночного клуба в подвале, где проводился ремонт. По некоторым данным, этому предшествовал взрыв, однако власти всё отрицают. Известно о 29 погибших, большинство из которых, по данным местных СМИ, — строители, проводившие работы в заведении.