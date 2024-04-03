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3 апреля, 05:38

Неизвестные обстреляли отель и автобус в Стамбуле, преступников ищут

Türkiye: В Стамбуле неизвестные совершили вооружённое нападение на отель

Неизвестные обстреляли отель и автобус в стамбульском районе Кючюкчекмедже, пишет газета Türkiye. Информация о пострадавших не приводится.

Автобус, который обстреляли в Стамбуле. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / istanbulduysun

"В стамбульском Кючюкчекмедже четырёхэтажное здание отеля было атаковано из длинноствольного оружия. Некоторые пули также попали в проезжающий автобус с пассажирами", — пишет издание.

Нападавших ищут. На фото и видео из Сети — тот самый автобус, попавший под огонь. Судя по всему, у него разбиты окна.

Автобус, который обстреляли в Стамбуле. Фото © X / Kanlı Kule

Автобус, который обстреляли в Стамбуле. Фото © X / Kanlı Kule

Трое человек пострадали при стрельбе в школе в Финляндии, преступник задержан
Трое человек пострадали при стрельбе в школе в Финляндии, преступник задержан

Ранее в Стамбуле вспыхнул пожар в многоквартирном доме. По некоторым данным, этому предшествовал взрыв, однако власти всё отвергают. Известно о 29 погибших, большинство из них, по данным турецких СМИ, — рабочие, проводившие ремонт в подвале, из которого и начал распространяться огонь.

Обложка ©

Unsplash / Engin Yapici

Матвей Константинов
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