Неизвестные обстреляли отель и автобус в Стамбуле, преступников ищут

Неизвестные обстреляли отель и автобус в стамбульском районе Кючюкчекмедже, пишет газета Türkiye. Информация о пострадавших не приводится.

Автобус, который обстреляли в Стамбуле. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / istanbulduysun

"В стамбульском Кючюкчекмедже четырёхэтажное здание отеля было атаковано из длинноствольного оружия. Некоторые пули также попали в проезжающий автобус с пассажирами", — пишет издание.

Нападавших ищут. На фото и видео из Сети — тот самый автобус, попавший под огонь. Судя по всему, у него разбиты окна.