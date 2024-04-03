Неизвестные обстреляли отель и автобус в Стамбуле, преступников ищут
Türkiye: В Стамбуле неизвестные совершили вооружённое нападение на отель
Неизвестные обстреляли отель и автобус в стамбульском районе Кючюкчекмедже, пишет газета Türkiye. Информация о пострадавших не приводится.
Автобус, который обстреляли в Стамбуле. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / istanbulduysun
"В стамбульском Кючюкчекмедже четырёхэтажное здание отеля было атаковано из длинноствольного оружия. Некоторые пули также попали в проезжающий автобус с пассажирами", — пишет издание.
Нападавших ищут. На фото и видео из Сети — тот самый автобус, попавший под огонь. Судя по всему, у него разбиты окна.
Автобус, который обстреляли в Стамбуле. Фото © X / Kanlı Kule
Ранее в Стамбуле вспыхнул пожар в многоквартирном доме. По некоторым данным, этому предшествовал взрыв, однако власти всё отвергают. Известно о 29 погибших, большинство из них, по данным турецких СМИ, — рабочие, проводившие ремонт в подвале, из которого и начал распространяться огонь.
Unsplash / Engin Yapici