В Москве в первый день лета зафиксировали температурный рекорд
Синоптик Тишковец: В первый день лета в Москве воздух прогрелся до 30,3 градуса
Синоптик зафиксировал температурный рекорд в первый день лета. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel B
Температурный рекорд побит в Москве в первый день лета, воздух прогрелся до плюс 30,3 градуса. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Летний сезон в столичном регионе стартовал с рекордного тепла. На базовой столичной метеостанции ВДНХ с момента её создания никогда столбик дневного термометра не поднимался так высоко — до плюс 30,3, что на 7–9 градусов превышает норму середины лета", — рассказал метеоролог в своём телеграм-канале.
До этого самое тёплое 1 июня было в 1995 году. Тогда столбики термометров показывали 28,8 градуса. Самым высоким показателем за всё время измерений остаётся 1921 год с жарой 33,1 градуса.
Ранее Life.ru рассказывал, как скоро аномальная жара покинет столичный регион. Температура воздуха в предстоящий понедельник и во вторник ожидается от 23 до 28 градусов, обещают синоптики.