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Регион
2 июня, 09:22

Российские силы ПВО сбили два украинских истребителя МиГ-29 и 50 беспилотников

МО: Силы ПВО РФ сбили два самолёта МиГ-29, 23 снаряда Himars и 50 дронов ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили два самолёта МиГ-29 Вооружённых сил Украины (ВСУ), а также 50 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ в воскресенье, 2 июня.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, Ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации в течение суток поражены: радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, а также скопления живой силы и военной техники противника в 103 районах", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны добавили, что силы ПВО России также уничтожили 23 реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США, две ракеты "Точка-У", три управляемые французские авиабомбы Hammer и противокорабельную ракету "Нептун".

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А ранее Life.ru писал, что российские войска за неделю сбили четыре истребителя ВСУ и 14 авиабомб Hammer. Кроме того, бойцы ВС РФ уничтожили шесть противокорабельных ракет "Нептун", 58 реактивных снарядов HIMARS и 312 дронов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Vaalaa

Дарья Нарыкова
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