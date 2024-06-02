Российские силы ПВО сбили два украинских истребителя МиГ-29 и 50 беспилотников

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили два самолёта МиГ-29 Вооружённых сил Украины (ВСУ), а также 50 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ в воскресенье, 2 июня.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, Ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации в течение суток поражены: радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, а также скопления живой силы и военной техники противника в 103 районах", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны добавили, что силы ПВО России также уничтожили 23 реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США, две ракеты "Точка-У", три управляемые французские авиабомбы Hammer и противокорабельную ракету "Нептун".