Российский чемпион UFC Махачев может провести следующий бой против соотечественника
Бой Махачева и Царукяна может пройти в Абу-Даби 26 октября
Ислам Махачев и Арман Царукян. Обложка © ТАСС / EPA / ALI HAIDER © Telegram / Arman Tsarukyan
Российский боец, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Ислам Махачев может провести свой следующий бой против соотечественника Армана Царукяна. Об этом сообщили в команде последнего.
"Бой может возглавить турнир UFC в Абу-Даби (ОАЭ) 26 октября", — приводит ТАСС слова представителя команды Царукяна.
Спортсмен подтвердил готовность подраться с Махачевым в октябре. Ранее они уже выходили в октагон вместе. В дебютном для Царукяна бою в UFC, который состоялся в апреле 2019 года в Санкт-Петербурге, Махачев одержал победу единогласным судейским решением.
27-летний Царукян одержал в смешанных единоборствах (MMA) 22 победы и потерпел три поражения. На счету 32-летнего Махачева 26 боёв в MMA и лишь одно поражение (от бразильца Адриану Мартинса в 2015 году).
Напомним, что 2 июня на турнире UFC 302 в Ньюарке Ислам Махачев победил представителя США Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. Поединок завершился в пятом раунде удушающим приёмом.