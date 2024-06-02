Российский чемпион UFC Махачев может провести следующий бой против соотечественника

Российский боец, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Ислам Махачев может провести свой следующий бой против соотечественника Армана Царукяна. Об этом сообщили в команде последнего.

"Бой может возглавить турнир UFC в Абу-Даби (ОАЭ) 26 октября", — приводит ТАСС слова представителя команды Царукяна.

Спортсмен подтвердил готовность подраться с Махачевым в октябре. Ранее они уже выходили в октагон вместе. В дебютном для Царукяна бою в UFC, который состоялся в апреле 2019 года в Санкт-Петербурге, Махачев одержал победу единогласным судейским решением.

27-летний Царукян одержал в смешанных единоборствах (MMA) 22 победы и потерпел три поражения. На счету 32-летнего Махачева 26 боёв в MMA и лишь одно поражение (от бразильца Адриану Мартинса в 2015 году).