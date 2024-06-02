"Зенит" назвали однозначным фаворитом в суперфинале Кубка России

Петербургский "Зенит" является абсолютным фаворитом предстоящего суперфинала Кубка России, где противостоять сине-бело-голубым будут футболисты "Балтики". С таким заявлением выступил бывший тренер московского "Спартака" Валерий Гладилин.

"Думаю, что "Зенит" будет фаворитом. Они должны будут показать чемпионскую игру и сыграть максимально. Этого хотят и руководители клуба, и тренерский штаб, они не дадут сыграть спустя рукава. Поэтому "Зенит" — однозначный фаворит, но "Балтика" будет стараться бороться за престиж", — заявил Гладилин в интервью "Газете.ru".

Он добавил, что "Балтика" тоже будет стремиться к победе, ведь в истории клуба ещё нет подобных трофеев.

Суперфинал Кубка России пройдёт 2 июня на стадионе "Лужники", начало в 18:00 по московскому времени.