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Регион
2 июня, 14:34

"Зенит" назвали однозначным фаворитом в суперфинале Кубка России

Тренер Гладилин считает "Зенит" однозначным фаворитом суперфинала Кубка России

Гладилин считает "Зенит" однозначным фаворитом суперфинала Кубка России. Обложка © Telegram / Футбольный клуб "Зенит"

Гладилин считает "Зенит" однозначным фаворитом суперфинала Кубка России. Обложка © Telegram / Футбольный клуб "Зенит"

Петербургский "Зенит" является абсолютным фаворитом предстоящего суперфинала Кубка России, где противостоять сине-бело-голубым будут футболисты "Балтики". С таким заявлением выступил бывший тренер московского "Спартака" Валерий Гладилин.

"Думаю, что "Зенит" будет фаворитом. Они должны будут показать чемпионскую игру и сыграть максимально. Этого хотят и руководители клуба, и тренерский штаб, они не дадут сыграть спустя рукава. Поэтому "Зенит" — однозначный фаворит, но "Балтика" будет стараться бороться за престиж", — заявил Гладилин в интервью "Газете.ru".

Он добавил, что "Балтика" тоже будет стремиться к победе, ведь в истории клуба ещё нет подобных трофеев.

Суперфинал Кубка России пройдёт 2 июня на стадионе "Лужники", начало в 18:00 по московскому времени.

"Балтика" впервые в истории пробилась в финал Кубка России
"Балтика" впервые в истории пробилась в финал Кубка России

Ранее Life.ru рассказывал, что "Зенит" вышел в суперфинал Кубка России, обыграв московский "ЦСКА" по сумме двух матчей в финале Пути РПЛ. Победитель определился только в серии послематчевых пенальти.

Николай Рюмин
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