"Зенит" назвали однозначным фаворитом в суперфинале Кубка России
Тренер Гладилин считает "Зенит" однозначным фаворитом суперфинала Кубка России
Гладилин считает "Зенит" однозначным фаворитом суперфинала Кубка России. Обложка © Telegram / Футбольный клуб "Зенит"
Петербургский "Зенит" является абсолютным фаворитом предстоящего суперфинала Кубка России, где противостоять сине-бело-голубым будут футболисты "Балтики". С таким заявлением выступил бывший тренер московского "Спартака" Валерий Гладилин.
"Думаю, что "Зенит" будет фаворитом. Они должны будут показать чемпионскую игру и сыграть максимально. Этого хотят и руководители клуба, и тренерский штаб, они не дадут сыграть спустя рукава. Поэтому "Зенит" — однозначный фаворит, но "Балтика" будет стараться бороться за престиж", — заявил Гладилин в интервью "Газете.ru".
Он добавил, что "Балтика" тоже будет стремиться к победе, ведь в истории клуба ещё нет подобных трофеев.
Суперфинал Кубка России пройдёт 2 июня на стадионе "Лужники", начало в 18:00 по московскому времени.
Ранее Life.ru рассказывал, что "Зенит" вышел в суперфинал Кубка России, обыграв московский "ЦСКА" по сумме двух матчей в финале Пути РПЛ. Победитель определился только в серии послематчевых пенальти.