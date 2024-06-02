Москвичам пообещали, что жара отступит на следующей неделе
Синоптик Тишковец: В Москве на следующей неделе ожидается умеренное тепло до +27
В Москве на грядущей неделе днём ожидаются комфортные 25 градусов тепла, а по ночам — от плюс 11 до 16 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Ежедневные и довольно интенсивные ливни с грозами не позволят атмосфере накаляться докрасна, а значит, москвичи и жители Центральной России будут довольствоваться умеренным и по-летнему комфортным 25-градусным теплом — от плюс 22 до плюс 27, что соответствует климатическим показателям июля", — написал Тишковец в своём телеграм-канале.
Ранее Life.ru рассказывал, что первый день лета в этом году побил температурный рекорд за 100 лет. Накануне воздух прогрелся до плюс 30,3 градуса.
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