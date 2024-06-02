Сбежавший в РФ украинский спортсмен Кузнецов встретился с семьёй спустя два года

Сбежавший из Вооружённых сил Украины (ВСУ) спортсмен-рукопашник Сергей Кузнецов встретился в России с семьёй после двух лет разлуки. Об этом сообщает Mash.

Бежавший в РФ спортсмен Кузнецов встретился с семьёй после долгой разлуки. Видео © Telegram / Mash

Родственники Кузнецова полтора года назад переехали из Луганска. Они бежали от обстрелов ВСУ, чтобы найти безопасное место для детей — двух братьев и сестры Сергея. Теперь, когда у семьи всё наладилось, спортсмен вернулся домой.

Кузнецов рассказал, что собирается приобщить одного из своих братьев к спорту. Сам же он хочет поступить на педагогический в университет и стать тренером. Также мужчина рассматривает возможность службы в Российской армии.

"Много людей, которые выехали с Украины. Помимо того, что [там] пускают людей на мясо, помимо того, что люди выезжают, населения становится всё меньше и меньше. Может, 25–30 миллионов осталось", — пояснил спортсмен.