Украинский спортсмен сбежал с чемпионата Европы, чтобы служить в ВС РФ

Член сборной Украины по армейскому рукопашному бою Сергей Кузнецов сбежал прямо с чемпионата Европы в Польше и теперь, добравшись до России, хочет записаться добровольцем для участия в спецоперации. Свою историю спортсмен поведал в эксклюзивном интервью Mash.

Член сборной Украины по армейскому рукопашному бою Сергей Кузнецов — о том, почему решился бежать. Видео © Mash

По словам парня, после окончания школы он, как и большинство знакомых, был преисполнен патриотизмом и захотел служить в ВСУ. В 2021 году Сергей принял присягу и попал в десантно-штурмовые войска, его часть располагалась в Старичах Львовской области. Именно туда привозили вооружение из США, Европы и Великобритании.

После начала боевых действий Сергея перебросили на передовую, и уже по пути он узнал, что члены территориальной обороны расстреляли его бывших сослуживцев. Далее — ранение и госпиталь в Тернополе, где он на себе познал всю суть сложившегося на Украине режима.

"Заходит врач и говорит: "Товарищи военнослужащие, мой хлеб — это моя работа". Он намекал на то, что, если мы хотим подольше полежать, должны платить деньги... Одному можно в ногу смотреть насквозь, у другого рука спицами собрана, и как он предлагает людям взятки?" — пояснил парень.

Сергей написал отцу, признавшись, что готов любыми способами бежать с Украины. По словам парня, став членом сборной, он сделал "ход конём", так как спортсмены могут покидать страну для участия в соревнованиях. Уже из Польши он уехал в Чехию, где скрывался пять месяцев, а потом — и в Москву. Теперь парень хочет добраться до новых регионов, где живут его родители, а потом вступить в ВС РФ, чтобы освобождать родную землю.