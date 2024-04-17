Украинец вырвался из рук пограничников на КПП в Закарпатье и сбежал в Венгрию

Украинец смог сбежать от пограничников на КПП в Закарпатье и скрыться в Венгрии. Об этом сообщил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко. По его словам, накануне гражданин Незалежной пытался легально перейти границу, но ему отказали, поэтому сегодня он решил опробовать другой способ.

"Сегодня через один из пунктов пропуска на Закарпатье мужчина незаконным способом пересёк границу. Он следовал по пути, где можно легально пересечь границу, но, воспользовавшись инфраструктурой пункта пропуска, добрался до выхода из КПП. Наш пограничник, поняв, что этот человек пытается незаконно пересечь границу, попытался его задержать, но тому удалось вырваться и сбежать на территорию Венгрии", — передаёт слова Демченко украинский "24-й канал".