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Регион
2 июня, 20:35

Эксперт раскрыла, как уживаться с детьми во время каникул

Эксперт Ермолаева: Во время каникул нужно учиться договариваться с детьми

Во время каникул нужно учиться договариваться с детьми. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / shurkin_son

Во время каникул нужно учиться договариваться с детьми. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / shurkin_son

С наступлением летних каникул многие родители основную часть времени проводят с детьми и между ними нередко вспыхивают конфликты. Как уживаться с детьми разных возрастов, рассказала заместитель руководителя Федерального координационного центра по обеспечению психологической службы в системе образования Российской Федерации МГППУ Анна Ермолаева.

"Здесь, безусловно, зависит, в первую очередь от возраста ребёнка. Потому что одно дело — пожинать продукт воспитания, если ему шесть-семь лет, и другое дело — если это шестнадцати- или семнадцатилетний подросток. Здесь очень большая разница в подходах. Не совсем соглашусь, что здесь основа в том, что воспитывают, по крайней мере, влияют и много времени проводят другие люди", — говорит Ермолаева в эфире радио "Комсомольская правда".

Эксперт отметила, что при летнем столкновении интересов нужно договариваться с детьми, искать точки соприкосновения и создавать общие цели. Кризисы случаются у детей в разном возрасте, их уровень зависит от качества воспитания, заключила эксперт.

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Ранее Life.ru рассказывал родителям, как приучить ребёнка к правильному питанию, так как каждый пятый ребёнок в России имеет избыточную массу тела, а каждый пятнадцатый — страдает ожирением. Причина этому во многих случаях одна — неправильное питание.

Николай Рюмин
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