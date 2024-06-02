Эксперт раскрыла, как уживаться с детьми во время каникул

С наступлением летних каникул многие родители основную часть времени проводят с детьми и между ними нередко вспыхивают конфликты. Как уживаться с детьми разных возрастов, рассказала заместитель руководителя Федерального координационного центра по обеспечению психологической службы в системе образования Российской Федерации МГППУ Анна Ермолаева.

"Здесь, безусловно, зависит, в первую очередь от возраста ребёнка. Потому что одно дело — пожинать продукт воспитания, если ему шесть-семь лет, и другое дело — если это шестнадцати- или семнадцатилетний подросток. Здесь очень большая разница в подходах. Не совсем соглашусь, что здесь основа в том, что воспитывают, по крайней мере, влияют и много времени проводят другие люди", — говорит Ермолаева в эфире радио "Комсомольская правда".

Эксперт отметила, что при летнем столкновении интересов нужно договариваться с детьми, искать точки соприкосновения и создавать общие цели. Кризисы случаются у детей в разном возрасте, их уровень зависит от качества воспитания, заключила эксперт.