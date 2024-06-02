Целый посёлок напечатали на 3D-принтере в Татарстане

В Татарстане целый посёлок напечатали на 3D-принтере. Первые жильцы уже въехали в свои необычные дома, сообщает "SHOT ПРОВЕРКА".

В Татарстане первые жильцы въехали в дома, напечатанные на 3D-принтере. Видео © Telegram / "SHOT ПРОВЕРКА"

По данным телеграм-канала, населённый пункт, созданный станком, появился в Зеленодольском районе, в 30 километрах от Казани. Дома строились по уникальной технологии. Проект, который разрабатывается архитектором, загружается в специальную программу, а затем роботизированный кран послойно наносит бетонную смесь. На один дом уходит 21 день.

Сооружения уже прошли испытания. Как рассказали жильцы, летом в домах достаточно прохладно, однако зимой стены сохраняют тепло.

"Вот эти полоски, так называемые колбаски, — это как раз таки послойное нанесение бетона самой установкой. Здесь у нас санузел, гардеробная, две спальных комнаты, большой санузел, кухня-гостиная, зона барбекю. Здесь у нас два мангала, мебель. Мы здесь высадили уже газон", — отметил один из жильцов.

Как подчёркивают создатели, дома получились необычными и футуристичными, словно из будущего.