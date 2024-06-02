"Приняла удар": Раскрыты детали жестокого убийства работницы трапезной в подмосковном храме

Работница трапезной православного храма Петра и Павла (Воскресения словущего) приняла на себя удар преступника и сократила число возможных жертв. Об этом рассказал исполняющий обязанности настоятеля подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры при храме Воскресения Христова в Сергиевом Посаде иеромонах Анатолий Серебров. По его словам, задержать убийцу помогли сотрудники прихода.

Обвиняемый в убийстве работницы трапезной в Сергиевом Посаде признался в содеянном на допросе. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Московской области

"Мы сидели на планёрке, и тут позвонили девочки из церковной лавки: "Володя ходит с палкой и нападает на всех! Мы заперлись. Помогите!" Медлить было нельзя! Мы тут же выбежали на улицу. Владимир [обвиняемый в убийстве], совершив преступление, направлялся к церковной лавке. Принятыми мерами два моих помощника обезвредили и скрутили преступника", — приводит РИА "Новости" слова Сереброва.

Иеромонах добавил, что убитая Ирина Х. приняла удар на себя — это позволило вызвать правоохранителей и обезвредить преступника. В настоящее время решается вопрос о представлении к наградам сотрудников прихода, которые задержали нападавшего.

Также священнослужитель пояснил, что мать нападавшего работала на подворье храма уборщицей. После её смерти сотрудники прихода помогали её сыну — бесплатно кормили и поили. По словам иеромонаха, преступник нёс в церкви различные послушания, убирал территорию. Убитая относилась к мужчине с любовью и старалась всегда дать ему что-то вкусное. Однако во время нападения он обвинил жертву в том, что она якобы отравила его мать. И. о. настоятеля Воскресенского подворья отметил, что всё это неправда.

Сегодня, 2 июня, сотрудники подворья, которые лично знали погибшую, принимали участие в её отпевании в храме. В ГСУ СК РФ по Московской области отметили, что обвиняемый в убийстве арестован. Его заключили под стражу до 30 июля.