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2 июня, 14:54

"Зенит" и "Балтика" назвали стартовые составы на суперфинал Кубка России

Петербургский ФК "Зенит" назвал стартовый состав на матч суперфинала Кубка России против калининградской "Балтики". Футболисты сыграют в воскресенье, 2 июня, на стадионе "Лужники" в Москве в 18:00.

В стартовый состав сине-бело-голубых вошли Денис Адамов, Страхиня Эракович, Нуралы Алип, Нино, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Артур, Педро, Иван Сергеев и Матео Кассьерра. В составе калининградской команды на поле выйдут Евгений Латышонок, Кевин Андраде, Кристиян Бистрович, Александр Жиров, Диего Луна, Алекс Фернандес, Александр Осипов, Роберто Фернандес, Юрий Ковалёв, Данила Козлов и Виталий Лисакович.

Матч обслужит бригада во главе с Сергеем Карасёвым.

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Ранее экс-тренер московского "Спартака" Валерий Гладилин заявил, что "Зенит" — абсолютный фаворит суперфинала Кубка России. По его словам, "Балтика" тоже будет стремиться к победе, ведь в истории клуба ещё нет подобных трофеев.

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Telegram / russiancup_official

Никита Осипов
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