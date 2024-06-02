"Самый большой комплекс": В Британии раскрыли, что попало под удар ВС России на Украине
Эксперт Меркурис: При ударе ВС РФ было подорвано одно из крупнейших в мире ПХГ
При массированном ударе российских войск по энергетической системе Украины было подорвано крупнейшее в мире хранилище природного газа. Об этом заявил эксперт из Великобритании Александр Меркурис. При этом он не стал уточнять, о каком именно объекте идёт речь. Предположительно, речь идёт о Бильче-Волицко-Угерском ПХГ (Львовская область), вмещающем до 17 миллиардов кубометров топлива, что в четыре раза больше, чем в крупнейшем хранилище Германии.
"Помимо атаки на остатки теплоэнергетической системы, которая и без того уже серьёзно повреждена, похоже, конкретной целью также стало крупное подземное хранилище природного газа, где хранит газ и Евросоюз. Судя по всему, оно было построено ещё Советским Союзом, это, безусловно, самый большой комплекс, думаю, даже во всём мире", — отметил британский аналитик в своём блоге на ютуб-канале.
Вместе с тем Меркурис не сомневается, что Россия уже построила множество крупных газовых хранилищ на своей территории, в то время как для Незалежной дела стали "очень и очень плохими". Как подчеркнул эксперт, Киеву легко лгать про количество сбитых российских ракет, однако последствия уничтожения объектов энергоинфраструктуры, увы, утаить не получится.
Напомним, 19 мая сообщалось, что на западе Украины ВС РФ уничтожили вторую по мощности в Европе газокомпрессорную станцию "Бильче-Волица". По данным украинских СМИ, в результате были поражены все основные объекты станции: главный щит управления, служебный эксплуатационно-ремонтный блок, а также административное здание, проходная и пункт охраны.
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