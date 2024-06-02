"Самый большой комплекс": В Британии раскрыли, что попало под удар ВС России на Украине

При массированном ударе российских войск по энергетической системе Украины было подорвано крупнейшее в мире хранилище природного газа. Об этом заявил эксперт из Великобритании Александр Меркурис. При этом он не стал уточнять, о каком именно объекте идёт речь. Предположительно, речь идёт о Бильче-Волицко-Угерском ПХГ (Львовская область), вмещающем до 17 миллиардов кубометров топлива, что в четыре раза больше, чем в крупнейшем хранилище Германии.

"Помимо атаки на остатки теплоэнергетической системы, которая и без того уже серьёзно повреждена, похоже, конкретной целью также стало крупное подземное хранилище природного газа, где хранит газ и Евросоюз. Судя по всему, оно было построено ещё Советским Союзом, это, безусловно, самый большой комплекс, думаю, даже во всём мире", — отметил британский аналитик в своём блоге на ютуб-канале.

Вместе с тем Меркурис не сомневается, что Россия уже построила множество крупных газовых хранилищ на своей территории, в то время как для Незалежной дела стали "очень и очень плохими". Как подчеркнул эксперт, Киеву легко лгать про количество сбитых российских ракет, однако последствия уничтожения объектов энергоинфраструктуры, увы, утаить не получится.