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Регион
2 июня, 17:38

В "Лужниках" рекордный 26-часовой футбольный матч завершился со счётом 416:409

Алексей Смертин (слева) и Игорь Принь (справа) после 26-часового футбольного матча. Обложка © Telegram / Книга рекордов России

Алексей Смертин (слева) и Игорь Принь (справа) после 26-часового футбольного матча. Обложка © Telegram / Книга рекордов России

На одном из полей олимпийского спорткомплекса "Лужники" в воскресенье, 2 июня, завершился футбольный матч, который попал в Книгу рекордов России. Встреча "красных" против "белых" длилась 26 часов и закончилась со счётом 416:409.

В "Лужниках" завершился рекордный 26-часовой футбольный матч. Видео © Telegram / Российский футбольный союз

Ультрамарафон игры в формате "7 на 7" начался накануне, во Всероссийский день футбола, и завершился сегодня в 14:00 по московскому времени. Как сообщает Российский футбольный союз (РФС), ещё один рекорд побил экс-капитан сборной России Алексей Смертин. Он играл на поле в течение всех 26 часов: каждые два часа, как и другие футболисты, уходил на восьмиминутный перерыв.

Отметим, что рекорд не засчитали бы, если даже один из вышедших на поле спортсменов не доиграл бы до конца. В пресс-службе Книге рекордов России уточнили, что наряду с Смертиным туда вписали Игоря Приня.

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А сегодня вечером на стадионе "Лужники" в Москве проходил суперфинала Кубка России между "Зенитом" и "Балтикой". Победили футболисты из Северной столицы.

Никита Осипов
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