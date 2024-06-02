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Регион
2 июня, 16:29

На крыше дома в Подмосковье заметили предмет, похожий на ракету

Mash: В Подмосковье неизвестный объект приземлился на парашюте на крышу дома

На крышу дома в деревне Улитино Павлово-Посадского городского округа Московской области с помощью парашюта приземлился неизвестный объект. Об этом вечером в воскресенье, 2 июня, пишет телеграм-канал Mash.

На крыше дома в Подмосковье заметили предмет, похожий на ракету. Фото © Telegram / Mash

На крыше дома в Подмосковье заметили предмет, похожий на ракету. Фото © Telegram / Mash

По его данным, предмет, похожий на ракету, заметили около 18:00. Предварительно, возгораний и повреждений нет. Сейчас находку изучают оперативники.

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Ранее Life.ru писал, что россиянка наткнулась на бочку с осколочными минами, спрятанную в её же сарае. Прибывшие на место эксперты установили, что найденные предметы — это неокончательно снаряжённые взрывные устройства промышленного изготовления, в них содержится по 400 граммов тротила.

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Shutterstock / FOTODOM / alleks19760526

Никита Осипов
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