На крыше дома в Подмосковье заметили предмет, похожий на ракету
Mash: В Подмосковье неизвестный объект приземлился на парашюте на крышу дома
На крышу дома в деревне Улитино Павлово-Посадского городского округа Московской области с помощью парашюта приземлился неизвестный объект. Об этом вечером в воскресенье, 2 июня, пишет телеграм-канал Mash.
На крыше дома в Подмосковье заметили предмет, похожий на ракету. Фото © Telegram / Mash
По его данным, предмет, похожий на ракету, заметили около 18:00. Предварительно, возгораний и повреждений нет. Сейчас находку изучают оперативники.
Ранее Life.ru писал, что россиянка наткнулась на бочку с осколочными минами, спрятанную в её же сарае. Прибывшие на место эксперты установили, что найденные предметы — это неокончательно снаряжённые взрывные устройства промышленного изготовления, в них содержится по 400 граммов тротила.
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