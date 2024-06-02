На крышу дома в деревне Улитино Павлово-Посадского городского округа Московской области с помощью парашюта приземлился неизвестный объект. Об этом вечером в воскресенье, 2 июня, пишет телеграм-канал Mash.

На крыше дома в Подмосковье заметили предмет, похожий на ракету. Фото © Telegram / Mash

По его данным, предмет, похожий на ракету, заметили около 18:00. Предварительно, возгораний и повреждений нет. Сейчас находку изучают оперативники.