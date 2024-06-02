Машина из свадебного кортежа разбилась в Дагестане, погибли три человека

Три человека погибли в ДТП со свадебным кортежем в Бабаюртовском районе Дагестана. Подробности трагедии сообщает пресс-служба регионального главка Госавтоинспекции.

Кадры смертельного ДТП со свадебным кортежем в Дагестане. Видео © Telegram / Криминальная хроника Дагестана

Как рассказали в ведомстве, двигавшийся в составе свадебного кортежа автомобиль "лада-гранта", за рулём которого находился 21-летний молодой человек, выехал на встречку, где столкнулся с "газелью". В результате ДТП на месте скончались три человека — водитель легковушки и два его пассажира: 21-летний и 22-летний местные жители. Ещё одного пассажира "лады" госпитализировали.

Дагестанский СК возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц". К расследованию инцидента также подключились сотрудники региональной прокуратуры.

"Поставлен на контроль ход расследования возбуждённого по данному факту уголовного дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

"Газель", в которую влетела легковушка из свадебного кортежа. Фото © Telegram / Прокуратура Дагестана