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2 июня, 19:56

Российские фигуристы не вошли в новый рейтинг Международного союза конькобежцев

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Обложка © VK / Олимпийский комитет России

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Обложка © VK / Олимпийский комитет России

Фамилии российских фигуристов отсутствуют в обновлённом рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU). Списки опубликованы на сайте организации.

Так, у мужчин-одиночников лидирует представитель США Илья Малинин, у женщин — японка Каори Сакамото. В парном катании на первой строчке находятся итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии, а лучшие в танцах на льду — британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон.

Рейтинг учитывает очки, набранные на турнирах ISU в текущем сезоне и за два предыдущих. Россияне отстранены от международных соревнований с марта 2022 года. Последними крупными выступлениями для них стали Олимпийские игры в Пекине.

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Ранее стало известно, что российский фигурист Даниил Гришин сменит спортивное гражданство и начнёт представлять Францию. По словам 16-летнего спортсмена, он уже "открепился" от Федерации фигурного катания на коньках РФ. Решила сменить спортивное гражданство и победитель этапов юношеского Гран-при и призёр первенства Москвы Софья Титова. Теперь 15-летняя спортсменка будет представлять Армению.

Лариса Сафронова
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