Российские фигуристы не вошли в новый рейтинг Международного союза конькобежцев

Так, у мужчин-одиночников лидирует представитель США Илья Малинин, у женщин — японка Каори Сакамото. В парном катании на первой строчке находятся итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии, а лучшие в танцах на льду — британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон.

Рейтинг учитывает очки, набранные на турнирах ISU в текущем сезоне и за два предыдущих. Россияне отстранены от международных соревнований с марта 2022 года. Последними крупными выступлениями для них стали Олимпийские игры в Пекине.