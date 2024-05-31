Сбежавшие из России фехтовальщики не выступят в составе сборной США на Олимпиаде

Российские фехтовальщики Константин Лоханов, Сергей Бида и Виолетта Бида, которые уехали из России, не вошли в состав сборной США на Олимпийские игры – 2024 в Париже. Об этом сообщили в Федерации фехтования США.

Напомним, в январе этого года стало известно, что Сергей Бида и его супруга Виолетта захотели получить гражданство США. Отмечалось, что спортсмены были намерены отобраться в сборную страны и поехать на Олимпиаду в Париж. Поддержку в получении гражданства пообещал оказать Олимпийский и паралимпийский комитет США (USOPC). При этом спортсмены были объявлены в розыск в РФ после того, как летом 2023 года они переехали в США и вступили в местную академию мастеров.