Сбежавшие из России фехтовальщики не выступят в составе сборной США на Олимпиаде
Фехтовальщики Лоханов и Бида не вошли в состав сборной США на Олимпиаду-2024
Фехтовальщики Константин Лоханов и Сергей Бида. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев, ЕРА
Российские фехтовальщики Константин Лоханов, Сергей Бида и Виолетта Бида, которые уехали из России, не вошли в состав сборной США на Олимпийские игры – 2024 в Париже. Об этом сообщили в Федерации фехтования США.
"Эти фехтовальщики не будут выступать за сборную США на Олимпийских играх 2024 года в Париже", — приводит ТАСС слова представителя федерации.
Напомним, в январе этого года стало известно, что Сергей Бида и его супруга Виолетта захотели получить гражданство США. Отмечалось, что спортсмены были намерены отобраться в сборную страны и поехать на Олимпиаду в Париж. Поддержку в получении гражданства пообещал оказать Олимпийский и паралимпийский комитет США (USOPC). При этом спортсмены были объявлены в розыск в РФ после того, как летом 2023 года они переехали в США и вступили в местную академию мастеров.