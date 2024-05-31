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31 мая, 10:05

Сбежавшие из России фехтовальщики не выступят в составе сборной США на Олимпиаде

Фехтовальщики Лоханов и Бида не вошли в состав сборной США на Олимпиаду-2024

Фехтовальщики Константин Лоханов и Сергей Бида. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев, ЕРА

Фехтовальщики Константин Лоханов и Сергей Бида. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев, ЕРА

Российские фехтовальщики Константин Лоханов, Сергей Бида и Виолетта Бида, которые уехали из России, не вошли в состав сборной США на Олимпийские игры – 2024 в Париже. Об этом сообщили в Федерации фехтования США.

"Эти фехтовальщики не будут выступать за сборную США на Олимпийских играх 2024 года в Париже", — приводит ТАСС слова представителя федерации.

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Напомним, в январе этого года стало известно, что Сергей Бида и его супруга Виолетта захотели получить гражданство США. Отмечалось, что спортсмены были намерены отобраться в сборную страны и поехать на Олимпиаду в Париж. Поддержку в получении гражданства пообещал оказать Олимпийский и паралимпийский комитет США (USOPC). При этом спортсмены были объявлены в розыск в РФ после того, как летом 2023 года они переехали в США и вступили в местную академию мастеров.

Дарья Нарыкова
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