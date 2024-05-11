Чехия лишила российских гребцов-слаломистов шанса отобраться на Олимпиаду

Чехия, отказав допустить российских спортсменов на квалификационные соревнования в Праге, не оставила для них возможности отобраться на олимпийский турнир по гребному слалому. Об этом рассказал тренер сборной России по соответствующей дисциплине Максим Образцов.

С 7 по 9 июня в Праге состоится предолимпийский квалификационный турнир гребцов-слаломистов. Победа в таком соревновании оставалась единственной возможностью для спортсменов из России отобраться на Олимпиаду 2024 года.

"Международная федерация каноэ ранее провела опрос стран, которые в 2024 году будут принимать международные старты, на предмет возможности участия российских спортсменов в соревнованиях, которые пройдут на их территории. Я не в курсе, что именно ответили чехи, но до квалификационного турнира в Праге мы не допущены, поэтому возможности отобраться на Олимпиаду у россиян нет", — сообщил Образцов в беседе с ТАСС.