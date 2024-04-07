Российские борцы в Баку завоевали для сборной восемь олимпийских лицензий

Российские борцы завоевали восемь олимпийских лицензий для национальной сборной по итогам европейского квалификационного турнира в Баку. В воскресенье, 7 апреля, их получили Артур Найфонов и Алихан Жабраилов.

Стало известно, что Найфонов выиграл у грузина Владимира Гамкрелидзе. Это произошло в полуфинале весовой категории до 86 килограммов. Жабраилов, который заменил на турнире двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева, победил украинца Илью Архайю (до 97 кг).