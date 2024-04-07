Российские борцы в Баку завоевали для сборной восемь олимпийских лицензий
Российские борцы завоевали восемь олимпийских лицензий для национальной сборной по итогам европейского квалификационного турнира в Баку. В воскресенье, 7 апреля, их получили Артур Найфонов и Алихан Жабраилов.
Стало известно, что Найфонов выиграл у грузина Владимира Гамкрелидзе. Это произошло в полуфинале весовой категории до 86 килограммов. Жабраилов, который заменил на турнире двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева, победил украинца Илью Архайю (до 97 кг).
Стоит отметить, что лицензии не являются именными. Заключительной возможностью для того, чтобы завоевать путёвки на ОИ-2024 в Париже, станет мировой лицензионный турнир в Стамбуле, который пройдёт с 9 по 12 мая.
Ранее Life.ru писал, что 6 апреля четыре российские спортсменки завоевали олимпийские лицензии в женской борьбе на Европейском квалификационном турнире в Баку. Для этого им было достаточно выйти в финал турнира. До того сообщалось, что в финал квалификационного турнира Олимпиады в Баку пробились борцы греко-римского стиля Сергей Семёнов и Милад Алирзаев, что также дало им право на получение лицензии.
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