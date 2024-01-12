Сбежавший из России фехтовальщик Бида может выступить за США на Олимпиаде-2024

Фехтовальщики, серебряный призёр Олимпиады в Токио Сергей Бида и его жена Виолетта, которые ранее переехали в США, пользуются поддержкой Олимпийского и Паралимпийского комитетов, а также Федерации фехтования США, поэтому вполне могут принять участие в Олимпийских играх в 2024 году.

Организации написали письма в их защиту, адвокаты начали налаживать контакты с сенаторами и представителями Конгресса, чтобы фехтовальщики смогли стать гражданами США к Олимпиаде. Для этого Сенат и Палата представителей должны будут принять законопроект о предоставлении им американских паспортов, а президент Джо Байден должен его подписать, рассказал адвокат спортсменов Джек Винер.

В РИА "Новости" отметили, что для американцев это может быть пиар-ход, поэтому участие Биды в Олимпийских играх в Париже возможны, тем более Виолетта уже рассказывает местным СМИ, что "почувствовала свободу, ступив на американскую землю".

Мать Сергея, призёр чемпионата мира по фехтованию, Елена Гришина отметила, что не знает о намерении сына выступать за США. Однако она рассказала, что пара уехала из России в статусе действующих военнослужащих, так как уволили их только 27 декабря.