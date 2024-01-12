Сбежавший из России фехтовальщик Бида может выступить за США на Олимпиаде-2024
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Фехтовальщики, серебряный призёр Олимпиады в Токио Сергей Бида и его жена Виолетта, которые ранее переехали в США, пользуются поддержкой Олимпийского и Паралимпийского комитетов, а также Федерации фехтования США, поэтому вполне могут принять участие в Олимпийских играх в 2024 году.
Организации написали письма в их защиту, адвокаты начали налаживать контакты с сенаторами и представителями Конгресса, чтобы фехтовальщики смогли стать гражданами США к Олимпиаде. Для этого Сенат и Палата представителей должны будут принять законопроект о предоставлении им американских паспортов, а президент Джо Байден должен его подписать, рассказал адвокат спортсменов Джек Винер.
В РИА "Новости" отметили, что для американцев это может быть пиар-ход, поэтому участие Биды в Олимпийских играх в Париже возможны, тем более Виолетта уже рассказывает местным СМИ, что "почувствовала свободу, ступив на американскую землю".
Мать Сергея, призёр чемпионата мира по фехтованию, Елена Гришина отметила, что не знает о намерении сына выступать за США. Однако она рассказала, что пара уехала из России в статусе действующих военнослужащих, так как уволили их только 27 декабря.
"Мне ничего не известно о планах Сергея представлять Америку на Олимпиаде. Не знаю, как это прокомментировать. Самое главное, что они не являются сотрудниками Росгвардии. Они были уволены ещё 27 декабря. Даже если это правда, ничего им особо не мешает", — заявила Гришина РИА "Новости".
Летом Сергей и Виолетта Бида выступили на чемпионате США без согласия России. Накануне стало известно, что их объявили в розыск.