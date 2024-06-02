Экономист объяснил улучшение условий по банковским вкладам

Улучшение российскими банками условий по вкладам связано с грядущим повышением ключевой ставки ЦБ РФ. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявил экономист и антикризисный менеджер Павел Кобяк.

"Как правило, наши банки очень осторожно относятся к повышению ставок по вкладам, потому что, если поднять ставки в массовых масштабах, это огромные деньги, которые нужно будет выплатить вкладчикам. Вероятно, есть какая-то информация, о которой мы с вами узнаем в ближайшее время", — объяснил эксперт.

По его мнению, банки решили сделать вклады более привлекательными именно потому, что знают о готовящемся повышении ключевой ставки. Также он допустил, что это связано с необходимостью привлечения дополнительных денег, чтобы "разместить их, выдать под более дорогие кредиты и заработать больше".