Алип рассёк себе голову трофеем после победы "Зенита" в Кубке России

Футбольный клуб "Зенит" выиграл Кубок России. Во время празднования победы казахстанский защитник сине-бело-голубых Нуралы Алип разбил себе голову стеклянной крышкой от трофея, которая выпала, когда спортсмен поднимал его над головой.