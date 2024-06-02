Алип рассёк себе голову трофеем после победы "Зенита" в Кубке России
Защитник "Зенита" Алип получил рассечение, поднимая над головой Кубок России
Казахстанский футболист, защитник клуба "Зенит" и сборной Казахстана Нуралы Алип. Обложка © Telegram / Футбольный клуб "Зенит"
Футбольный клуб "Зенит" выиграл Кубок России. Во время празднования победы казахстанский защитник сине-бело-голубых Нуралы Алип разбил себе голову стеклянной крышкой от трофея, которая выпала, когда спортсмен поднимал его над головой.
Празднование победы "Зенита" в Кубке России. Фото © Telegram / Футбольный клуб "Зенит"
Врачи оказали всю необходимую медицинскую помощь спортсмену, а пресс-служба клуба опубликовала фотографию казаха с забинтованной головой. Спортсмен после инцидента успокоил болельщиков, сообщив, что с ним всё нормально.