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Регион
2 июня, 20:21

Алип рассёк себе голову трофеем после победы "Зенита" в Кубке России

Защитник "Зенита" Алип получил рассечение, поднимая над головой Кубок России

Казахстанский футболист, защитник клуба "Зенит" и сборной Казахстана Нуралы Алип. Обложка © Telegram / Футбольный клуб "Зенит"

Казахстанский футболист, защитник клуба "Зенит" и сборной Казахстана Нуралы Алип. Обложка © Telegram / Футбольный клуб "Зенит"

Футбольный клуб "Зенит" выиграл Кубок России. Во время празднования победы казахстанский защитник сине-бело-голубых Нуралы Алип разбил себе голову стеклянной крышкой от трофея, которая выпала, когда спортсмен поднимал его над головой.

Празднование победы "Зенита" в Кубке России. Фото © Telegram / Футбольный клуб "Зенит"

Празднование победы "Зенита" в Кубке России. Фото © Telegram / Футбольный клуб "Зенит"

Врачи оказали всю необходимую медицинскую помощь спортсмену, а пресс-служба клуба опубликовала фотографию казаха с забинтованной головой. Спортсмен после инцидента успокоил болельщиков, сообщив, что с ним всё нормально.

"Зенит" дома сломил ЦСКА и разыграет с "Балтикой" Кубок России
"Зенит" дома сломил ЦСКА и разыграет с "Балтикой" Кубок России

Напомним, 2 июня "Зенит" выиграл Кубок России по футболу. В суперфинале турнира петербуржцы одолели "Балтику" со счётом 2:1. Матч прошёл на стадионе "Лужники".

Алексей Соловьёв
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