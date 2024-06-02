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Регион
2 июня, 20:27

Опасность атаки беспилотников объявлена в Белгородской области

Опасность атаки беспилотников объявлена на всей территории Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

"Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", — предупредило ведомство.

Силы ПВО сбили ещё пять украинских БПЛА над Белгородской областью
Силы ПВО сбили ещё пять украинских БПЛА над Белгородской областью

Ранее сообщалось, что три мирных жителя получили ранения после атаки ВСУ на Шебекинский городской округ Белгородской области. Над селом Вознесеновка система ПВО сбила несколько воздушных целей, в результате падения боеприпасов с последующей детонацией пострадали две женщины и мужчина.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Оксана Попова
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