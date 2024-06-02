Опасность атаки беспилотников объявлена в Белгородской области
Опасность атаки беспилотников объявлена на всей территории Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
"Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", — предупредило ведомство.
Ранее сообщалось, что три мирных жителя получили ранения после атаки ВСУ на Шебекинский городской округ Белгородской области. Над селом Вознесеновка система ПВО сбила несколько воздушных целей, в результате падения боеприпасов с последующей детонацией пострадали две женщины и мужчина.
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