В ДНР в результате обстрелов пострадали восемь человек

В ДНР за воскресенье, 2 июня, в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали восемь мирных жителей. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

При обстреле Горняцкого и Червоногвардейского районов Макеевки пострадали женщина 1934 г.р. и мужчина 1978 г.р. В Пантелеймоновке ранена пенсионерка 1933 г.р. В Мариуполе из-за детонации взрывоопасного предмета при расчистке территории пострадали трое рабочих — мужчины 1975, 1988 и 1995 г.р.

"Кроме того, при атаке противника по Харцызскому сталепроволочно-канатному заводу "Силур" ранения получили две сотрудницы предприятия — женщины 1978 г.р. (состояние крайне тяжёлое) и 1971 г.р. (состояние средней степени тяжести)", — написал региональный глава в телеграм-канале, добавив, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Также в разных районах республики повреждено 21 жилое домостроение, в Горловке пострадало здание Пенсионного фонда, а в Харцызске — производственная инфраструктура завода "Силур". Кроме того, в Петровском районе Донецка повреждён автомобиль.