Угроза атаки БПЛА объявлена в Курской области

Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

"Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", — написал Смирнов в телеграм-канале.