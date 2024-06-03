Угроза атаки БПЛА объявлена в Курской области
Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
"Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", — написал Смирнов в телеграм-канале.
Ранее дрон ВСУ сбросил взрывчатку на легковой автомобиль недалеко от села Крупец в Курской области. Три местных жителя получили ранения и ожоги.
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