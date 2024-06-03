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2 июня, 23:23

Косметолог раскрыл способы избавления от чёрных точек и постакне

Косметолог Бачище: Выдавливать прыщи на лице опасно из-за образования рубцов

Не стоит выдавливать прыщи, так как это может привести к образованию рубцов. Об этом в беседе с корреспондентами "Газеты.ru" рассказал косметолог Никита Бачище.

Специалист подчеркнул, что в случае появления пятен и рубцов на лице (постакне) или чёрных точек следует обратиться к дерматологу. Также в лечении этих недугов могут помочь аппаратные и инъекционные процедуры.

Собеседник издания подчеркнул, что для сглаживания сосудистого компонента пятен подойдут широкополосный импульсный свет или лазерная коагуляция в клинике. В то же время может помочь лазерная шлифовка. Люди с жирным типом кожи могут прибегнуть к химическим пилингам на основе кислот.

Помимо того, Бачище сообщил, что с помощью правильного домашнего ухода можно избавиться от пятен или хотя бы сделать их светлее. Тренер-косметолог компании Geltek уточнил, что те же средства работают и для осветления комедонов и сальных нитей.

"Для коррекции потребуются средства на основе компонентов с себорегулирующим, отшелушивающим действием. Например, кислоты, энзимы и ретиноиды", — заявил Бачище.

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Ранее Life.ru писал, что использование для лечения акне патчей с иголками, продвигаемых в последнее время в Интернете, опасно для кожи. Эксперты утверждают, что средство пересушивает её салициловой кислотой.

Обложка ©

Pixabay / guvo59

Алексей Соловьёв
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