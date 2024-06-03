Коалиция правящей партии Сербии побеждает на муниципальных выборах
Премьер Сербии Вучевич: Коалиция правящей партии побеждает на выборах
В минувшее воскресенье, 2 июня, в Сербии состоялись выборы глав администраций и депутатов муниципальных представительных органов в 89 муниципалитетах, включая Белград. Комментируя результаты плебисцита, премьер-министр этой страны и по совместительству председатель входящей в объединение Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич заявил, что побеждает коалиция "Александар Вучич — Сербия завтра".
По его словам, коалиция правящей партии одержала чистую победу в 85 муниципалитетах. Также глава сербского кабинета министров отметил, что этого не удалось добиться в остальных четырёх местах. Речь идёт о городах Бачка-Тополе, Сенте и Каниже и муниципалитете Тутине, что является естественным ходом событий из-за находящихся там национальных меньшинств.
Ранее Life.ru писал, что недавно парламентские выборы прошли в Индии. Тогда сообщалось, что индийцы отдали большинство голосов Национальному демократическому альянсу во главе с правящей партией "Бхаратия джаната парти" премьер-министра страны Нарендры Моди.
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