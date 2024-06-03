Коалиция правящей партии Сербии побеждает на муниципальных выборах

В минувшее воскресенье, 2 июня, в Сербии состоялись выборы глав администраций и депутатов муниципальных представительных органов в 89 муниципалитетах, включая Белград. Комментируя результаты плебисцита, премьер-министр этой страны и по совместительству председатель входящей в объединение Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич заявил, что побеждает коалиция "Александар Вучич — Сербия завтра".

По его словам, коалиция правящей партии одержала чистую победу в 85 муниципалитетах. Также глава сербского кабинета министров отметил, что этого не удалось добиться в остальных четырёх местах. Речь идёт о городах Бачка-Тополе, Сенте и Каниже и муниципалитете Тутине, что является естественным ходом событий из-за находящихся там национальных меньшинств.