Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июня, 00:58

Не менее 17 бойцов погибли после ракетного удара Израиля по сирийскому Алеппо

Al Hadath: Не менее 17 человек погибли после ракетного удара Израиля по Алеппо

Министерство обороны Сирии в ночь на 3 июня заявило о ракетном ударе Израиля по городу Алеппо. После этого вещающий из Дубая телеканал Al Hadath уточнил, что жертвами атаки стали не менее 17 бойцов из правительственных сил и шиитских формирований.

Удар, судя по сообщениям сирийского оборонного ведомства, был нанесён около половины первого ночи по местному времени по юго-восточной окраине города. Арабские средства массовой информации подчеркнули, что в результате атаки еврейского государства погибли не менее 17 человек и ещё 15 получили ранения различной степени тяжести.

Журналисты, в свою очередь, сообщили, что сильный взрыв был в районе Хайян. Согласно информации телестанции Al-Arabiya, там был размещён лагерь ливанской шиитской организации "Хезболла", воюющей на стороне официального Дамаска. Туда, как рассказали СМИ, и направились сотрудники местных аварийно-спасательных служб.

В Турции назвали условия для вывода войск с территории Сирии
В Турции назвали условия для вывода войск с территории Сирии

Ранее Life.ru писал, что самолёты ВКС РФ нанесли удары по позициям боевиков в сирийских провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор. По словам заместителя руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Юрия Попова, всего было уничтожено два места базирования радикалов.

Обложка ©

Pixabay / DianneKet78

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Сирия
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров