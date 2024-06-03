Не менее 17 бойцов погибли после ракетного удара Израиля по сирийскому Алеппо

Министерство обороны Сирии в ночь на 3 июня заявило о ракетном ударе Израиля по городу Алеппо. После этого вещающий из Дубая телеканал Al Hadath уточнил, что жертвами атаки стали не менее 17 бойцов из правительственных сил и шиитских формирований.

Удар, судя по сообщениям сирийского оборонного ведомства, был нанесён около половины первого ночи по местному времени по юго-восточной окраине города. Арабские средства массовой информации подчеркнули, что в результате атаки еврейского государства погибли не менее 17 человек и ещё 15 получили ранения различной степени тяжести.

Журналисты, в свою очередь, сообщили, что сильный взрыв был в районе Хайян. Согласно информации телестанции Al-Arabiya, там был размещён лагерь ливанской шиитской организации "Хезболла", воюющей на стороне официального Дамаска. Туда, как рассказали СМИ, и направились сотрудники местных аварийно-спасательных служб.